睦媄跟陳彥嘉在《日蝕遊戲》的浪漫之吻。民視提供

兩人拍感情戲。民視提供

兩人拍感情戲。民視提供

民視周日金鐘戲《日蝕遊戲》，劇中飾演楚宣的女兒睦媄，戲裡崇尚名牌也喜歡學校會長的兒子陳彥嘉，2人大放粉紅泡泡在圖書館Kiss。楚宣看到「女兒」的「粉紅之吻」及純純的愛戀，直呼「好羨慕，好想回到18歲啊」。

睦媄曾在電影《破處》中，大尺度演出令觀眾印象深刻，也獲得「台版IU」封號。這次拍攝電視劇《日蝕遊戲》，她連忙謝謝導演圓了她看少女漫畫的夢，讓她可以跟心儀的男生在圖書館談戀愛。

睦媄表示，陳彥嘉很入戲，頂著「會長兒子」的光環，也很照顧其他同學，連放飯時間還會替工作人員吆喝大家用餐，是超級暖男無誤。倒是陳彥嘉覺得害羞，原來劇組當天準備蒜泥白肉餐盒，味道超重，他很怕影響對方，連刷好幾次牙。

陳彥嘉跟睦媄是第一次合作，所以拍攝前不斷討論，也參加讀本會及拍攝其他場景的戲，很快就有默契。陳彥嘉提到跟睦媄的吻戲，是他第一次跟女生的螢幕初吻，導演呈現浪漫氛圍，而且是高中生純純戀愛，讓他看到片段都會忍不住悸動。

(中時 )