台中市於新冠疫情嚴峻時期，落實防疫分流發放確保愛心不斷炊。（台中市政府提供）

台中市約有1500戶愛心食物銀行受助戶，每月最後一個週六訂為發放日。市府社會局長彭懷真指出，新冠肺炎嚴峻29日全市3家實體分店及31處發放站照常發放食品物資，因應最新防疫規範，事前通知受助戶分流領取，管控發放空間人數，避免群聚，確保疫情時期愛心不斷炊。

彭懷真表示，社會局配合中央疫情三級警戒規定，發放站事前均進行清潔消毒，於出入口張貼防疫宣導單，現場發放採實聯制，並有志工管制出入口、測量體溫及消毒手部，檢查出入人員是否佩戴口罩、發放場域設置排隊間隔，維持社交距離。

彭懷真指出，受助戶超過30戶以上轄區，事前通知分流領取，若超過限制人數，則由志工將物資拿至出入口給受助戶。配合全國寺廟及宗教場所「不開放入內」參拜規範；烏日寶林寺、太平崇正寶宮、后里鎮安宮等7間位於宮廟的發放站也配合規範，將場地移至「廟埕」或「室外符合社交距離」處發放物資。

彭懷真說，社會局為加強照顧弱勢，原本食物銀行物資最多僅能領取兩期（一年份），如受助家戶經濟條件未改善，生活仍有困難，經社工評估可加領一期（6個月）物資。

社會局強調，食物銀行除每月最後一個週六發放，18家聯盟店也於每月第一週、雙週及平日不同時段加碼發放物資，及時協助有需要的民眾，援助弱勢家庭短期日常生活所需；面對新冠肺延疫情嚴峻期間，社會局確保愛心不斷炊。

(中時 )