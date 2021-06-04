台中市後車頭發展協會媒合在地鐵板燒業者贈給台中醫院急診室醫護同仁鐵板料理餐盒。（馮惠宜攝）

為鼓勵站在第一線的醫護人員，台中市議員鄭功進及台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡，媒合南區在地鐵板燒業轉贈周邊有用餐需求的急診室醫護同仁鐵板料理餐盒，4日一行人也送餐盒到衛福部台中醫院，並承諾會持續一直送到三級警戒解除為止。

鄭功進表示，現在已經是全民防疫的非常時期，身為基層民代更應該以身作則，同時他也要呼籲，在社區的民眾都要盡可能待在家，配合國家的防疫政策自主分流採買，只有好好照顧自己的身體，秉持著「同島一命」的抗疫決心，非必要需要到醫院進行快篩或其他檢查時，也務必遵守相關的防疫規範，「尊重醫護專業，就是自救」。

DDL鐵板料理複合餐飲業者，李姓店長則指出，看到有些外送業者，直接將餐點放在戶外的行人座椅就離開，甚至是部分店家直接拒絕接醫護業者的訂單，對於這些白衣天使，感到十分心疼，其實面對對抗新冠肺炎病毒的長期戰役，沒有人可以當局外人，他也公開承諾，在他的能力範圍之內，只要疫情三級警戒一日沒解除，他就會繼續送下去。

鄭紹頡也強調，每個市民除了做好自主的防疫管理之外，希望也能對站在第一線的警、消、醫、護同仁，給予更多的支持與鼓勵，誠如臺中市後車頭發展協會，「分享希望分享愛」的創會精神，希望大家都能給特別給直接與病毒對抗的醫護天使加油打氣，除了這次成功媒合南區鐵板料理業者的愛心捐獻，有時候不見得是具體的物資，只要一個簡單認同的點頭致意，或是肯定的支持眼神，相信都能帶他們，堅守崗位的無名英雄莫大動力。

台中醫院則回應，感謝大家對臺中醫院所有防疫人員的支持，也感謝鄭功進議員、後車頭發展協會理事長鄭紹頡及DDL鐵板料理的李店長，從5月下旬疫情變嚴峻開始，就固定每天提供一線醫護人員暖心便當30份，讓醫護人員在辛苦照顧病人的過程中，不必擔心每餐的餐食，也能維持一定的體能繼續跟疫情奮戰。

(中時 )