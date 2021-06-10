中鋼助攻手工具產品高值化，圖為優化後的棘輪扳手。（中鋼提供／柯宗緯高雄傳真）

台灣手工具產業逾2千家廠商，擁有上、中、下游完整供應鏈，年產值1200億元，去年也不畏疫情，光是出口訂單就有1100億元。中鋼公司與台灣手工具工業同業公會合作，針對外銷出口量大及需要提升性能的手工具產品，進行技術協助以利手工具產品升級，搶攻國內外訂單。

中鋼指出，2015年起至今，與手工具公會所屬的26家手工具業者合作，陸續針對起子套筒、梅開板手、水管鉗、萬向接頭、鋼絲鉗、起子頭、棘輪扳手、修枝剪與樹枝剪等9項產品，與他國同類產品比較。

中鋼表示，像是與德、美、日的同類手工具進行用料、扭力性能、壽命及表面品質等性質的比較解析工作，協助業者精進產品成形加工、熱處理及幾何形狀造型等設計。

經技術改良精進後，台灣製造的新設計梅開扳手，其扭力值由原來業界的1.3倍ANSI標準值提高至1.6倍，不僅扭力強度增加23％，也較國際標竿產品高過7％。

另外，優化後的起子頭與棘輪扳手，其扭力值分別是24.5 Nm（牛頓米）及1050 Nm（牛頓米），已可達國際水準，而起子頭的使用次數可達2萬餘次，較國際標竿產品（約6千餘次）更多。

「只有客戶好，中鋼才會好！」中鋼董事長翁朝棟表示，為持續協助台灣手工具業者轉型升級，中鋼在2019年6月與手工具公會、金屬工業研究發展中心及中衛發展中心共同成立「手工具研發檢測中心」，擴大對國內手工具業者的產業升級服務，結合產官學研資源，輔導廠商加速朝數位化、智能化、高質化與高值化發展。

(中時 )