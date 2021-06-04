全台疫情延燒不斷，本土案例也日漸增加，為了嚴防疫情升溫，醫院採取最高防疫標準，針對院內高風險醫護人員執行每周採檢一次，確保醫護人員工作場域安全，桃園醫院院長徐永年及敏盛經國醫院院長劉宜廉分別表示目前確實採取每周採檢，且院內疫苗接種人數皆8成以上，並持續鼓勵同仁施打疫苗，桃園市衛生局則說，局處並無規範各家醫院的採檢頻率與標準，各醫院分別根據自身的專業度採取不同採檢制度。

部立桃園醫院院長徐永年表示，目前針對高風險單位每週執行一次PCR採檢，包括急診室、負壓隔離病房、負責採檢的醫護人員等，高風險醫護人員總數約500位，且採取不重疊、不集中等方式進行採檢，徐永年強調「打疫苗才是重點」，目前院內約8成醫護人員已施打疫苗，雖已達到目標但仍持續努力中，呼籲醫護人員接種疫苗才能確實保護自己、保護家人、保護國家。

敏盛經國醫院院長劉宜廉提到，目前敏盛也同樣採取每周採檢的模式，針對高風險單位固定每周三進行採檢，且分為上下午不同場次，確保工作崗位無虞，高風險醫護人員總數約300位，而劉宜廉也強調，目前已完成全院普篩，近1300名同仁全數採陰，另施打疫苗人數初步統計已達8成以上，並持續鼓勵同仁施打疫苗。

桃園市衛生局表示，局處並沒有規定醫院執行醫護人員採檢的頻率，各家醫院按照自身專業，根據不同層級的醫護人員採取不同採檢制度，目前桃園市有些醫院會規定專責醫護人員需每周採檢一次，藉此方式保障醫護人員的安全，也讓醫院環境更完善。

(中時 )