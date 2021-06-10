因應疫情擴大，雙北升為第三級警戒，科技業嚴陣以待，紛紛升級廠區及辦公室高規格防疫措施。

配合政府防疫政策，緯創資通早在日前就提升全台辦公廠區防疫措施，啟動台北辦公區分流分層、在家工作等，新竹、高雄、龍潭等辦公區也全面啟動分流在家上班防疫措施。更提醒要求在家上班者為避免人流移動，在家工作地點限以原居住區域為主。

緯創表示，除了居家上班之外，也要求同仁在早上10點之前必須回報身體健康狀況，除非迫不得已，有業務急迫性，才會要求員工進辦公室上班，後續也會進行滾動式調整。

日前董事長林憲銘在致股東報告書中指出，去年雖疫情蔓延全球，加上中美貿易戰持續、供應鏈重整、台幣匯率升值等變局持續發酵，緯創仍在極為不尋常且挑戰的情況下維持營運成長，亦樂觀看待下半年需求。同時於2年前著手進行的組織改造後，緯創科技、緯創智能、新事業等3大事業體在效率與專注度的提昇上，已逐漸顯現成效。

另外，9日公布5月營收改寫單月次高的世界先進，對於防疫策略也回應，因國內COVID-19疫情擴大，公司鼓勵員工盡可能選擇居家辦公，以減少移動與接觸所產生的感染風險。

另考量人力相互備援，部分晶圓一廠的員工移至晶圓二廠異地辦公，確保公司營運持續，將風險降至最低；而人員分流作業預計執行至6月15日，屆時再視情況決定是否展延。這段期間暫停來賓與訪客進入公司，必要進入的廠商須遵守防疫規定，並將暫停所有海外出差。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，此波疫情來勢洶洶，各行各業皆主動提高防疫規格，為減少人際接觸，諸多企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能，即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的企業致電洽詢。

(中時新聞網)