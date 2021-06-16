新冠肺炎疫情延燒，隨著全民防疫意識的提升，加上全球人口高齡化的趨勢，帶動生技醫藥產業蓬勃發展，可望成為下一座「護國神山」。有名新鮮人將其應徵外商醫藥物流公司的心得，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供更多希望加入明星產業的求職者參考。

這位網友是名應屆畢業生，應徵的是外商醫藥物流公司，有3關面試。第1關是面對人資，基本上這關的問題都預料得到，不外乎自我介紹、過往經驗分享等，值得注意的是，在提問環節中，她把握機會詢問對方該職位對應的產品線，進一步了解相關資訊，也為進入下一關預作準備。

第2關面對的是產品經理，主要詢問應徵動機、未來規劃、對於產品的了解、如何推廣新產品等，該網友指出，雖然心情較為緊張，但還算是安全過關。不過，她也提到，面試官雖然認可她的經驗特別且豐富，但對方也明確表示，因為實習與正職具有很大的落差，這樣的經歷仍然算是一張白紙。由此可知，多數企業在招募新鮮人時，是以人格特質為最大的依據。

同樣的情形也發生在第3關，面試官是公司的業務副總，因其新鮮人的身分，整個過程不斷環繞「為何要錄取你」這個話題，也不停強調這份工作不簡單，是否確定想進來？不過該網友並未因此氣餒，反而愈挫愈勇，更加認為自己可以勝任。她指出，遇到這樣的狀況，其實不需要想太多，對方的詢問與質疑，也只是擔心應徵者到職沒多久就離開罷了。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，6月畢業季到來，在嚴峻疫情之下，新鮮人的求職之路，相較往年更為艱辛，除了精進自身能力之外，還可透過「面試經驗暨工作甘苦談」，汲取他人準備心得，快速掌握求職技巧，進而提高錄取率。