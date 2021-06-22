美國6月20日捐助台灣250萬劑莫德納新冠肺炎疫苗，引發各界關注。國民黨台中市議員羅廷瑋指出，美國援助緩台灣疫苗之急，這點大家都很感謝，但從美國出手的時間點可見，除了台美情誼，背後恐還有三大考量：為蔡政府紓解民怨、對台軍售的前奏曲，以及與大陸的疫苗較勁。

羅廷瑋22日接受香港媒體《中評社》訪問表示，美國捐贈台灣250萬劑疫苗，最表面的原因當然是為彰顯所謂的「台美友好形象」，但從美國疫苗抵台的時間點來看，或許背後另有考量。

羅庭瑋指出，第一，民間企業捐贈疫苗，迫使蔡政府終於表態，讓台積電浮出檯面；恰巧這時美國疫苗抵台，緩解了民間不斷高漲的疫苗採購壓力，尤其這次數量可觀，有效為蔡政府紓解民怨。

第二，6月17日台灣軍方證實，台灣已與美國在台協會（AIT）簽署了兩項軍購案合約，分別是金額96億多台幣的陸軍「遠程精凖火力打擊系統」，與金額390多億台幣的「飛彈乙批」。羅廷瑋認為，這批疫苗彷彿台灣軍購的「贈品」，故有許多人戲稱這是「買軍火送疫苗」，恐是美國對台軍售的前奏曲，其時間點之巧值得思考。第三，美國之前宣布準備了8000萬劑疫苗將贈送世界各國，這目的就是想進行「疫苗外交戰」，尤其是針對經濟實力相對落後的國家，疫苗援助已成美中角力場。