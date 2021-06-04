端午佳節即將來臨，今年雖適逢防疫期間，台中市大安區農會持續辦理送肉粽關懷獨居老人愛心活動。華山基金會5位站長4日至農會領取愛心粽，將個別分發給大安、大甲、外埔、清水、梧棲等地獨老，讓他們居家防疫時，也能感受到端午節的溫馨氛圍，五個地區共計280位長者受惠。

為了讓獨居長輩也能過個溫馨端午節，大安區農會自2015年起，連續7年在端午節前夕獻愛心捐肉粽，歷年來累計捐出8100餘顆安農香腸肉粽，發揮安農「安心呷‧農為您，共好和公益」精神。

大安區農會總幹事蔡建宗表示，今年疫情雖然嚴峻，但「粽情粽意‧顆顆傳溫情-安農香腸肉粽」公益活動仍不間斷，4日透過華山基金會─大安愛心天使站，由5位站長至農會領取愛心粽，將個別分發給大安、大甲、外埔、清水、梧棲等五地區內280位獨居弱勢老人。

蔡建宗指出，其實農會沒有生產肉粽食品，愛心肉粽是採用生產履歷肉品，由家政媽媽負責包粽子，並與華山基金天使站等幹部配合幫忙，使得這項愛心工作能順利完成，居家防疫期間，弱勢族群也能於年節時感受溫馨關懷的愛。

大安區農會表示，農會以實際行動用真情、真愛、真心為社會盡一份責任，發起「粽情粽意‧顆顆傳溫情」公益活動，期盼這份溫暖能帶給需要幫助的人。

(中時 )