國立高雄大學社團「新住民子女社」（簡稱新好社）日前舉辦「印尼編織杯袋」線上手作課程，學員搭配課前收到的材料郵包，由來自印尼的新住民姊妹徐菁瑩教導視訊教學，不僅落實防疫宅在家，也體驗多元文化。

授課講師徐菁瑩是來自印尼的新住民，在台落地生根，積極融入台灣社會，並推廣母國文化語言，包括擔任移民署高雄市第二服務站、左營新住民家庭服務中心通譯人員，也擔任國小印尼語及多元文化講師。

此次課程傳授「印尼編織杯袋」，徐以棉繩取代傳統麻繩，方便學員更易上手，也可依需求自行決定編織長度，相當環保實用。

新好社輔導老師邱巧齡表示，社團主要由新住民子女組成，透過各類講座、課程活動促進學員認識、認同父母的文化，也相互交流扶持打氣、凝聚向心力。近期疫情嚴峻進入三級警戒，各級學校改採遠距教學、暫停社團活動，為讓學員學習不間斷，首次嘗試透過網路視訊進行社團教學活動，效果出奇地好，受到學員熱烈迴響。

新好社社長陳松林說，社課首次運用網路視訊，不僅維持社員參與熱情，也吸引更多非社員的校內師生參與，課前先將棉線材料包郵寄給報名者，加上老師講解淺顯易懂，就能宅在家享受DIY樂趣。

參與社員、土木與環境工程學系呂崇煒是熱衷參與社課的忠實粉絲說，課程中老師隨時留意學員狀況調整教學進度，不清楚的地方也可線上回看，相當方便。應用經濟學系李郁心平常就喜歡手作，得知消息立刻報名，完成作品相當開心，成就感十足。

(中時 )