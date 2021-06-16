台灣大學將在18日舉行教務會議，台大學生會表示，提案討論廢除大學國文必修，改列為選修通識課，以避免修課動機低的學生占名額，也讓學生學其所好，提高課程品質。

台大學生會認為，大學國文課將非系所專業的課程變成獲得學位的必要條件，且不若通識課程有8大領域可選擇，不符合當今鼓勵彈性學習的高教趨勢和台大提倡「未來大學」的教務改革方向。

台大學生會表示，對於大學國文提供的文學鑑賞素養訓練，本質上與其他通識課程提供非本科學生跨領域素養無差別，因此大學國文不適合列必修，開放選修能避免修課動機低的學生占用名額，讓學生學其所好，提高課程品質。

台大學生會指出，各學門對專業性學術寫作的典範要求皆不相同，應由各系依照需求自行研發或與寫作教學中心合開各系專業寫作專班，以系所專業判斷決定該類課程是否列為「系定必修」，而非全校一體適用的共同必修。

台大學生會也建議，可將大學國文下的寫作類型課程與寫作教學中心的課程整合，讓有意願精進文字能力的學生自由選修，更能帶給學生學術上需具備的議論寫作能力。