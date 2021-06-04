國立臺灣大學EMBA第17屆學生會發起「送愛心餐到台大醫院」活動，3日中午與雄獅集團旗下餐飲品牌「gonna共樂遊」，外送首批300份「醫護人員戰鬥餐」至台大醫院，總計送出3,600份，用美食為醫護人員加油打氣，而該活動也獲得善心人士及企業響應，中華國際領袖協會理事長周筱玲深受感動，號召會員募集近千份餐盒，預計提供給台北市立聯合醫院的醫護人員，另有台大EMBA校友欲捐贈防護衣、呼吸器等防疫物資給台大醫院，一起用行動支持第一線醫護人員防疫。

台大EMBA第17屆學生會會長李紹平表示，送餐活動的消息曝光之後，即達到拋磚引玉的效果，尤其在台大EMBA平台內，有校友表達捐贈防護衣等防疫物資的意願，前任會長也捐贈2台呼吸器給台大醫院，今日送餐以前還獲得氣泡飲料廠商贊助，讓醫護人員的餐點內容可以更豐富，未來希望能凝聚全民的力量，讓第一線醫護人員感受到我們的愛心及溫暖。

雄獅集團欣食旅總經理陳斯重指出，雄獅集團董事長王文傑同為台大EMBA第六屆校友，今日也親筆寫下感謝小卡，表達每一位醫護人員的支持與感謝，隨著美味的「醫護人員戰鬥餐」一起送到醫護人員的手中；除了台大EMBA第17屆學生會的3,600份訂單外，一位不具名善心人士訂購300份餐點，將送往新北市雙和醫院，另有菜商贊助新鮮蔬菜，希望讓醫護人員在抗疫之餘，也能持續保有體力和戰鬥力。

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