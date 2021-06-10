砍傷護理師的洪姓男子3日轉送新竹空軍醫院。（中時資料照 王揚傑攝）

新北市洪姓確診男子上月31日情緒失控，在雙和醫院持刀砍傷3名護理師，其中一名護理師手部4韌帶2神經全斷，復健期至少半年。雙和醫院秉持專業繼續醫治，洪男竟還故意對醫護人員吐痰，並用言語羞辱醫護人員，在醫護人員協助其更換尿布時，還用不雅言語辱罵，使醫護人員相當氣憤。洪男今（10日）被依殺人未遂、重傷害等罪嫌起訴，將送至台中看守所防疫中心羈押。

62歲洪男5月28日被衛生局通知確診新冠肺炎，入住雙和醫院。31日上午7時許突然情緒失控怒喊：「不願意被隔離！」，接著拿出入住時即攜帶的水果刀，揮舞並砍傷3名護理師。

其中一名才20多歲的護理師傷勢嚴重，右手4條韌帶2條神經被砍斷，不但一段時間無法工作，之後復健期恐長達半年，過程將會相當辛苦。

洪男犯案後，在警方戒護下由雙和醫院繼續醫治，但洪男竟然惡性不改，不顧感染風險，故意對醫護人員吐痰，並用言語羞辱醫護人員，在醫護人員協助其更換尿布時，還用不雅言語辱罵，使醫護人員相當憤恨。

雙和醫院考量院內同仁承受心理壓力，經和衛福部協調獲得同意，已於3日將洪男轉送新竹空軍醫院。

新北地檢署今（10日）表示，洪男不顧護理師呼救，持刀捅刺被害人腹部多下，已有殺人犯意，向法院聲押獲准，將送至台中看守所防疫中心羈押，依殺人未遂、重傷害、傷害、強暴方法妨害醫事人員執行業務等罪嫌起訴。

檢方表示，洪男轉院至新竹空軍醫院治療後，經篩檢呈陰性，無傳染疑慮，但仍須自主健康管理，由於看守所收容人數眾多，為避免形成防疫破口，洪男將移往台中看守所防疫中心羈押。

(中時新聞網)