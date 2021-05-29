中央疫情指揮中心指揮官陳時中今(29日)表示，很感謝包括佛光山等社會團體、宗教團體、企業團體的愛心，積極尋覓進口新冠疫苗，但他要強調這些團體申請後，還是「要由指揮中心與原廠簽約採購」，統籌分配執行「因為這些疫苗是要打到身上的」，安全有效性要監督控管，不禁讓外界質疑，指揮中心對次議題的態度是否又緊縮？

國內疫情不斷升高，疫苗採購成最防疫關鍵，繼地方政府、企業界，宗教團體已經開了第一槍，佛光山所屬的國際佛光會昨天已經正式發文衛福部疾管署，申請專案核准進口捐贈美國嬌生藥廠疫苗20萬至50萬劑，並協助與原廠對接疫苗暨物流送抵台灣作業，以建構台灣防護網及維護國人健康，進行人道關懷行動。

對此，陳時中指出，如果有熱心團體能取得「直接是原廠授權證明」，指揮中心就能接續一起談，陳時中今天的最新說法也被解讀，針對永齡基金會、佛光山等企業宗教團體，努力的替台灣進口疫苗找到進口管道，但指揮中心陳時中仍然堅持，必須由指揮中心透過管道與「原廠」簽約採購，才能夠購買。

同時，陳時中今天在記者會一開始就強調兩次，應由中央與「原廠」洽購才可以進口疫苗，也就是由指揮中心與進口疫苗「原廠」簽約，外界質疑，這與陳時中昨日的說法不同，恐怕將再度讓民眾期待的進口疫苗抵台落空。此外，指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，因為原廠回覆接觸的對象就是各國家，是否能夠確保每個環節、冷藏條件品質，是指揮中心關注的地方。

陳時中昨日對於佛光山的義舉表示感謝，並且提出相關辦法，表態有意放行，台積電、英業達等企業也跟進，願意採購國際疫苗，贈送給指揮中心使用，但是，指揮中心今天對此議題的態度似乎又緊縮。

(中時新聞網)