近來我國疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心將全國升為三級，行政院也啟動紓困措施，部分民眾直接匯至戶頭，但部分弱勢民眾沒有戶頭、要持匯票等，但每個郵局分配到的人不是很多，但不要太壅擠，遵守人流管理規定，要把口罩帶好避免不必要交談，觸摸錢幣要消毒。

(中時 )