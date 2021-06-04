紓困也要防疫 陳時中籲：領現應確實消毒 14:312021/06/04 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政院啟動紓困措施，部分民眾直接匯至戶頭，但部分弱勢民眾沒有戶頭、要持匯票等，陳時中提醒，領現應確實消毒。（圖／示意圖，達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近來我國疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心將全國升為三級，行政院也啟動紓困措施，部分民眾直接匯至戶頭，但部分弱勢民眾沒有戶頭、要持匯票等，但每個郵局分配到的人不是很多，但不要太壅擠，遵守人流管理規定，要把口罩帶好避免不必要交談，觸摸錢幣要消毒。 阿中稱不是好跡象 喊話端午節勿返鄉！本土疫情現新高峰 年輕確診上升 紓困措施出爐 KPMG：個人與企業應多加利用 (中時 ) #戶頭 #消毒 #紓困 #陳時中 #領現 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中：我敢說現在就是買不到 04:102021/06/04 焦點要聞 稱年輕人防疫鬆懈惹議 陳時中解釋原因 14:512021/06/04 生活 陳時中怪年輕人防疫鬆懈 藍青年一句話酸爆 網友超火大 09:112021/06/04 政治 日贈我124萬劑AZ疫苗 陳時中公布優先施打對象 14:402021/06/04 生活 紓困匯票今兌換 陳宗彥：不要擠在同一時間兌換 10:312021/06/04 生活 議員批線上繳停車費8折無新意 中市府：兼顧防疫與紓困 15:322021/06/04 生活 學童補貼1萬 藝文紓困7萬人 04:102021/06/04 財經焦點 萬份紓困匯票今可換現 郵局恐爆人潮 網驚喊：慘了 12:162021/06/04 生活 快確認帳戶 首波紓困4.0補助今天「直接入帳」 11:102021/06/04 政治 簡訊通知補貼入帳被誤認詐騙 黃偉哲正式發信說明紓困措施 13:412021/06/04 生活 紓困補助撥款 桃園22萬人可拿紓困金 11:312021/06/04 生活 生活熱門新聞 大逆轉！彩雲害梅雨到不了台灣？颱風論壇：現在不一樣了 - 生活 文化大學無情潛規則曝光 在校生吐6字全校秒點頭：躲不掉 - 生活 獨家／直擊大巨蛋落下「瀑布」 民眾疑惑問：排水系統呢？ - 生活 台大時雨量209毫米 雷雨彈狂炸！7地方暴雨到晚上 - 生活 桃園新增11例確診 足跡包含好市多南崁店、家樂福經國店 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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