國內新冠肺炎疫情持續延燒，由於病毒曾在雙北地區的菜市場擴散，導致多人染疫，為了避免菜市場傳播事件在高雄爆發，高雄市長陳其邁再三要求菜市場必須落實戴口罩、實聯制、人流管制等規定，也對人流管制部分做出新對策，6月開始會依民眾的身分證尾數，開放民眾在對應時間入場。

陳其邁指出，根據新北的經驗，菜市場是病毒傳染的熱區，所以一定要落實人流管制，他們將會比照先前口罩不足時，民眾分流購買口罩的方式辦理，身分證尾數若是單數的民眾，開放周三、周五、周日進入菜市場，而身分證尾數偶數的民眾，則是開放周二、周四、周六到菜市場採購民生物資。

陳其邁表示，菜市場是市民採購民生物資相當重要的地方，相對的人潮壅擠感染風險就高，就如同把很多火柴堆放在一起，相當危險，所以他不斷要求菜市場必須準確落實戴口罩、實聯制、人流管制等規定，避免發生跟北部一樣的群聚感染事件。

陳其邁強調，如今菜市場的勸導期已過，他也要求相關單位在31日利用菜市場公休時間大消毒，讓菜市場6月1日營業時，有最安全的環境，但若菜市場無法配合防疫的相關規定，那就會要求停業，待菜市場可以確實符合相關防疫規範再開放民眾進入。

(中時 )