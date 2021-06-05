案10876感染關係圖。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

案10672、案10673感染關係圖。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

案10672足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市5日新增3名肺炎確診案例，案10876為大社群聚感染案居家隔離者，沒有傳染風險，而昨日小港個案10472也傳染給的太太及女兒，感染源仍不明。陳其邁表示，有鑒於高齡者染疫後重症、致死率仍高，高市洗腎病患、75歲以上長者將列入下一波疫苗優先施打計畫。

陳其邁強調，疫情未有緩和跡象。高市疫苗最新疫苗政策分為六大類，其中特別將洗腎病患、75歲以上長者提升施打順序至五、六類。

衛生局說明，昨日新增的小港案10472感染源初步已掌握，但仍在詳細調查中。案10472的太太案19672今日也確診，但無症狀，足跡為1日中午、前金區宜兒樂婦嬰用品店停留約半小時。兩人8個月女兒案10673也感染，感染源可能來自出遊接觸，已擴大採檢接觸者、旁系血親，目前仍有部分人員檢驗結果未出爐，暫未驗出陽性。

案10876為21歲男子，21日曾與大社區案6362未戴口罩交談10分鐘遭到感染，當時遭匡列，過去PCR採檢一度為陰性，3日發病時已遭隔離，沒有傳染疑慮。

高市今日也有一例相關個案，案10670、10671 為屏東個案，案10671於高雄經營早午餐店，因與案4226（屏東案）接觸，列為接觸者，3日解除隔離後至原早午餐店裝修，再至醫院二採結果PCR陽性確診，目前於醫院隔離治療。

高雄醫學院副院長鍾飲文表示，高市未來疫苗接種列出最新六大順序，依序為醫事人員、中央及地方政府防疫人員、高接觸風險工作者、特殊情形必要出國者、長照機構相關人員及洗腎病人、75歲以上長者。

高市目前確診衛福機構計有60家染疫，180人確診，老年人重症比例（32.6％）相當高，死亡率更近9成。高市有99家洗腎機構，約有萬名患者，容易合併多重共病和系統性疾病，死亡率3.6倍，高市特別針對上述兩族群提升疫苗優先施打順序。

針對產業風險管控，高市對於新進移工採取14＋3（居家檢疫）的嚴格管控措施，結束時還要做PCR檢測，等候報告的3天過程得住在檢疫旅館，確保檢疫完整把關。

面對北部科技廠群聚染疫事件，高市也呼籲企業擬定風險管控計畫，組成專案小組輔導場內分艙分流及感控SOP，對移工宿舍降載及分艙分流，此外也要安排專業醫事人力進駐，協助防疫及應變。

陳其邁呼籲，端午連假將屆，返回高雄的民眾、與家人同住盡量戴口罩、不共餐、住獨立空間，確保家庭、社區安全。

家中有多人發燒、咳嗽就要小心，儘速到醫療院所就醫、提醒醫師家中還有其他人有症狀。陳其邁也拜託基層診所，務必針對14天內就醫3次、7天內就醫2次的發病患者確實轉診採檢。

(中時 )