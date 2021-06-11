中央宣布75歲長者以上打疫苗，桃園市長鄭文燦11日下午表示，12日早上防疫會議將邀集公所討論並公布方案，距離下周二開始打疫苗還有4天行政協調，也請大家放心，桃園會「很貼心」把長者接種工作安排好，連交通補助都納入。

鄭文燦表示，長者要網路預約大概是不可能，因此桃園會透過行政系統協助，然而中央公布，可以採取區里系統協助，因為這番好意讓民眾很緊張。鄭文燦說，桃園75歲長者超過10萬人，假設這輪打兩次，就會區分兩組，原則上按區按里按時段按地點。

鄭文燦說明，桃園有13行政區504里，每個里施打地點，包含衛生所，外展接種站、診所，都會排定，民眾按照不同時段安排，11日會開會敲定，12日早上防疫會議邀集各公所討論。因為下周二執行，公告後還有4天時間行政協調。鄭文燦說，「請大家放心，桃園會很貼心把長者接種工作安排好，包含交通補助也納進來。」