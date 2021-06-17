(23：15更新)高齡接種桃園再傳3例猝死案例，一名邱姓老婦16日前往壽山高中接種疫苗，17日下午在家中因不明原因昏迷，隨即停止呼吸心跳，經送往台北榮民總醫院桃園分院搶救後仍宣告不治；另1名賴姓老婦17日前往南崁高中施打疫苗後，於晚間6點多陷入昏迷，並失去生命徵象，亦不幸往生。
還有1名桃園龜山永安街項姓老翁15日曾接種疫苗，17日早上失去呼吸心跳，救護人員抵達後，家屬自述老翁曾至衛生所施打疫苗，拒絕送醫，死因仍待釐清。桃園17日累計共傳出4起疫苗接種後猝死案件。
(23：15更新)高齡接種桃園再傳3例猝死案例，一名邱姓老婦16日前往壽山高中接種疫苗，17日下午在家中因不明原因昏迷，隨即停止呼吸心跳，經送往台北榮民總醫院桃園分院搶救後仍宣告不治；另1名賴姓老婦17日前往南崁高中施打疫苗後，於晚間6點多陷入昏迷，並失去生命徵象，亦不幸往生。
還有1名桃園龜山永安街項姓老翁15日曾接種疫苗，17日早上失去呼吸心跳，救護人員抵達後，家屬自述老翁曾至衛生所施打疫苗，拒絕送醫，死因仍待釐清。桃園17日累計共傳出4起疫苗接種後猝死案件。
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