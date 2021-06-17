本土疫情嚴峻，各縣市近日已陸續對轄內85歲以上長者施打疫苗，未料全台卻傳出10多位長者施打疫苗後猝死的案例。新北市長侯友宜今表示，前2天施打率接近6成，但今日施打率只有47％左右，不到5成，相信許多長者看了新聞報導後有受影響，但仍要持續觀察，將研究分析原因。

侯友宜表示，昨天跟前天施打率將近6成，今天施打率下來只有47％左右，不到5成，長者施打後新聞媒體報導猝死案例，相信很多長者看了新聞後受到影響，但仍要持續觀察、研究分析，但施打率確實比前2天低，從6成掉到剩不到5成，事後原因仍要好好分析。