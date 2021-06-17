台北市17日起開放80歲以上長者預約施打疫苗，新北市則是82到84歲，傳出有新北長者欲跨縣市接種，台北市長柯文哲認為，畢竟首都生活圈，即使長者設籍在外縣市，但住在台北女兒家，也不能拒絕施打，且政府施政不能只在乎防弊，而不去興利，認為相信國民才能讓台灣成為現代化、文明的強國。

柯文哲重申，今天上午8時到明日晚間8時，只要長者居住台北市，年齡為80歲以上，符合資格者皆可上網預約，目前還有2.8萬個位置，倘若知道大概預約總數，就能考慮在週末下修施打年齡，希望北市發揮社區主義，鄰里也可以協助獨居老人出門施打，向全台展現關愛精神。

「政府施政不要一直防弊，都不興利。」柯說，雖然有聽聞長者要跨縣市施打，但畢竟首都生活圈，長者說住在台北女兒家裡，也不能和他說不行打，且他一直認為國家力量在國民全體，相信國民台灣才能成為現代化、有文明的強國。

外傳查核居住提可靠戶政系統，但實際上要靠民政人力實際走訪？柯說，預約數還有2.8萬之多，還是希望大家快點預約，市府在名單上，也會扣除有登記的長者，未來就不會有民眾重複重複領取接種通知單，造成混淆。

此外，柯文哲也強調，各醫療院所施打完疫苗後，不能要求馬上回傳數據，因此資料有時間延遲很合理，沒有夜間施打率高的狀況。他嘆，在美國，打疫苗還可以抽樂透、啤酒，在台灣打疫苗卻好像要被檢調傳訊，但他也知道疫苗不是很夠，畢竟倫理比法律重要，相信診所即使有多的疫苗，也會做合理的分配，「不要搞得剩下的疫苗都不敢用，那是畸形國家才會這樣」