台北農產運銷公司爆發群聚感染，台北市啟動北農專案2.0，並在萬大國小設置快篩站，但不少議員呼籲中央，派出王必勝來「接管」北農。對此，台北市長柯文哲表示，中央股權比北市多，但北農在北市境內，「我們不會推卸責任」，並稱不要政治干擾專業。

北市議會民進黨團、社民黨、無黨籍議員聯合聲明表示，希望中央地方能在各方面支援北農，尤其是台北市政府與中央疫情指揮中心攜手共同防疫，也有外界聲音，希望由醫福會執行長王必勝出馬處理北農。

對此，柯文哲表示，北農在台北市境內，我們不會推卸責任，但講白點，北市在北農的股權才23％，「中央股權還比較多」，但北農在台北市境內，我們會處理不會推卸責任，所以我也表明會處理。

柯文哲指出，跨縣市疫調需要中央整合，以前沒遇到這個問題，這也需要大家來討論，我們會找中央，所以晚上會再跟中央開會，柯直言，政治不要干擾專業，專業問題專業解決，科學問題科學解決。