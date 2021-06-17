桃園市蘆竹區疫苗接種站將資料填寫區更改，避免大家聚集在填寫區。（姜霏攝）

桃園市15日起連續三天開放81歲以上長輩施打疫苗，桃園市蘆竹區面積廣大，但僅安排了南崁高中一接種站，現場由敏盛醫療團隊、蘆竹區公所規畫動線且每日檢討，首日施打了6百多人，第二日施打了8百多人，第三日施打了將近千人，接種效率大幅提升，桃園市長鄭文燦17日也到南崁高中視察情形，大讚蘆竹區是施打最有效率且地點最好的一站。

桃園市蘆竹區包含了南崁、大竹、山腳等地區，面積雖廣但這次桃園市府僅有安排一站疫苗接種站，日後也將規畫是否要新增站點，蘆竹區的疫苗接種站為南崁高中，由敏盛醫療團隊進駐協助疫苗施打，雖然僅有一站，但醫護人員及志工的安排上效率日漸增加，首日僅施打6百多人，到第三日即增加至近千人。

現場醫護人員表示，首日施打完畢後，團隊討論動線規畫更新，原本有安排7條線改為6條線，其中一組人力專門負責抽針的作業，讓醫護人員在施打疫苗時只需要負責注射，不必多了抽針的動作，另原有安排填寫資料區，但發現大家都囤積在填寫資料的地方，於是將該步驟往前移，避免大家再填寫區等候，如此一改之後效率也大增。

鄭文燦17上午至南崁高中視察接種疫苗情形，發現雖然蘆竹區僅有一站，但施打效率極佳，動線也比其他行政區規畫的更好，大讚蘆竹區是最佳的疫苗接種站，敏盛院長劉宜廉也說，敏盛全力協助蘆竹站接種疫苗，醫護人員的安排上也十分給力。