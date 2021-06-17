15日起開放85歲以上的長者施打AZ疫苗，截至目前為止，全台已有12人接種後猝逝，對此，台大癌醫中心分院副院長王明鉅坦言「真的被嚇到了」，懷疑還未施打的數10萬劑AZ疫苗應該打完嗎？但後續他也分析接種疫苗與未接種疫苗的死亡率，發現未打疫苗的死亡率比打疫苗高出0.008%。

王明鉅於昨（16）日於個人臉書表示，開放長者施打疫苗2天，竟然已有12人接種後猝逝，許多8旬以上的長者，為了保護自己而去打疫苗，卻有了這樣的結果，不知道別人的看法如何，「但我承認我真的被嚇到了，要這樣一路把剩下的數10萬劑AZ疫苗全部打完嗎？」

不過，王明鉅也分析打疫苗及未打疫苗兩者的死亡率。全國80歲以上的長者到5月底的人口數有86萬1160人，據指揮中心統計，到昨天為止有148人死於新冠肺炎，假設他們全部都未打疫苗，在80歲以上的年齡層，感染造成的死亡率是0.0172%。

王明鉅分析打疫苗及未打疫苗的死亡風險。（圖／翻攝自王明鉅臉書）

王明鉅接著說，截至昨天下午13時30分，疾管署的疫苗日報統計，全國75歲以上打疫苗的人數為9萬7543人，到昨日傍晚為止其中死亡年齡超過80歲的有9人，若把9萬7543人全部都當作80歲以上，死亡率為0.0092%；即便把接種疫苗的人數，因時間差所以加倍計算，因此施打疫苗80歲以上如果有近20萬位長者，死亡率是0.0046%。

王明鉅表示，從以上的數據來看，80歲以上的長者，若不接種疫苗的死亡率為0.0172%，反觀打疫苗的死亡率則是0.0046至0.0092%，因此打疫苗的死亡風險算不算高，「這個就得由大家自己判斷了」。

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