日本女網好手大坂直美今天面對個人在本屆法國網球公開賽首場賽事，身為大會第2種子的她，面對世界排名第63的羅馬尼亞選手蒂格（Patricia Maria Tig），全場發生35次非受迫性失誤，但也打出39個致勝分，最終6比4、7比6（4）過關。

大坂直美雖然世界排名高居第2，生涯也拿過4座大滿貫賽冠軍，不過法網紅土是她較不擅長的賽事之一，過去最好成績是第三輪，今年希望有所突破。

首輪大坂直美面對非種子選手，第一盤搶先破發、取得3比0好的開始，該盤第7局也以連拿4分的「Love Game」強勢保發，但第9局在邁向拿下一盤的發球局遭到破發，隨後她立刻回穩，在蒂格的發球局連下4分破發，順利取得一盤領先。

次盤前11局雙方都是互保發球局，第11局大坂直美在蒂格發球局先出現賽末點，不過蒂格奮力保發追平局數，搶七局中後段大坂連破對手4個發球分，總算結束1小時又48分鐘苦戰。

(中時 )