全國疫情警戒升至第三級，疫苗話題也受到重視，但網路上竟開始流傳，輝瑞BNT、莫德納、AZ疫苗都是完成二期試驗，就緊急授權使用。宅神朱學恒PO文直指民進黨網路社群中心主任范綱皓，涉嫌散布假訊息，將向台北地檢署告發。不過，調查局31日證實，上周已有10名網友檢舉范綱皓，調查局已經受理，會依法偵處。

朱學恒指出，輝瑞BNT、莫德納、AZ疫苗全都是做完三期臨床才申請緊急授權，沒有跟聯亞高端一樣二期臨床之後就緊急授權的；他忍不住開罵，「這些側翼真的很邪惡，他們不只要謀財，現在還不惜害命，這些坐視每天幾十名國民喪命也不願意買國際疫苗進口，現在連圖都做出來了。」

朱學恒說，「我本來不相信會有人因為國產疫苗的利益，而置國民的性命於度外。但今天我一直收到奇怪的消息，跟我說全世界疫苗都是二期就緊急授權上市了。」他痛批，造謠的人在胡扯，又想扭曲科學事實。

朱學恒表示，自己覺得哪有這麼巧，全網同時開始傳一個有利於國產疫苗的假消息，於是開始調查，追到源頭，是某黨中央黨部某副主任在輿情小組傳的，源頭一開各側翼紛紛響應，「所以，顯然這張圖就是為了國產疫苗利益而特別由國家圖房產製出來的，不然誰有動機把所有國外疫苗都抹黑，只留國產疫苗符合科學真實？」

朱學恒點名民進黨網路社群中心主任范綱皓散布假訊息，朱學恒說，「造謠抹黑世界3大疫苗廠商，你要說這背後沒有其他考量，我是不信啦；范綱皓出來打球啦，有種造謠就不要刪文。」

(中時 )