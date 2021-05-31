31歲的法國型男法比歐，因2014年參與台灣綜藝節目《2分之一強》累積高人氣，帥氣的外型受到許多觀眾與粉絲的喜愛，經常參與台灣談話性綜藝節目。昨（30日）在個人臉書分享：「今天法國的母親節，媽媽生日快樂！」引起許多粉絲在底下留言回應。

法比歐2010年以交換學生身份來到台灣，因懷念台灣生活文化而決定來台定居發展，去年8月與女友Des結婚，受到許多人的祝福與關注，昨（30日）在個人臉書表示：「今天是法國的母親節，媽媽生日快樂！妳是獨特的，我愛你！新的冒險即將來到。」祝大家母親節快樂，曾透露媽媽很期待抱孫子，與媽媽的合照相當幸福、充滿愛意。

法比歐希望可以多花些時間，陪伴在媽媽身邊。（圖／法比歐）

法比歐去年六月在個人Youtube分享與媽媽的視頻，經常和媽媽一起旅遊、運動、做飯，他坦言：「其實媽媽這幾年憂鬱症越來越嚴重，每當媽媽來到台北才能夠好好地照顧她，這次因為疫情的關係，一起居住4個月的時間，發現她身心精神出了些狀況。」他坦言，我相信很多人都會都遇到這種狀況，所以我們需要去主動找他們聊天．陪伴他們度過這段艱難的時間。

經常與媽媽一起參與室外活動。（圖／法比歐 臉書）

法比歐曾經在臉書提到：「幾年前，我爸爸剛離開的時候，我很後悔沒有花更多的時間陪伴他，當時也無法接受他的一些壞習慣、沒有跟他創造更多的回憶」他坦言：「我們為什麼總是要等我們愛的人走之後才能領悟這個道理呢？」所以盡可能與媽媽創造更多更好的回憶，我盡可能花我所有的時間來陪伴她，讓她感覺重拾年輕的感覺，讓我們活得沒有遺憾。

(中時新聞網)