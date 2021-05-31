台北市議員潘懷宗，涉嫌利用人頭助理，11年下來詐領公費薪資，挪作私人用途，潘第一時間辯稱信任辦公室主任陳玉臺，聘雇助理的人事權，都授權給陳處理，他並不清楚。今年2月8日在羈押庭上，因擔心遭羈押無法回家過年，當庭說自己真心悔過，獲200萬元交保。士林地檢署31日偵結，認潘授意陳尋找足以信賴的對象擔任人頭公費助理，自2010年起，每月提領陳女、陳男、李男、沈男帳戶內的薪資，用於支付潘服務處雜支，或購置年節禮品，詐取補助費333萬5835元，依違反貪汙治罪條例起訴潘、陳等6人。

起訴指，潘懷宗代言台糖產品，光是代言費就收取700萬元，加上其他節目收入，59歲潘懷宗身價上億元，竟然為了每月數萬元，貪圖小利，將公費挪為私用，涉犯利用職務上機會詐取財物，潘、陳已於今年3月15日主動繳回犯罪所得。

檢方調查，潘利用市議會議員每人可以聘請公費助理6到8人，每月總數不得超過24萬，陳女供稱應陳玉臺的要求開立薪資轉帳戶，並將存摺、印鑑、提款卡給給陳保管，且沒有從事議員助理工作，並未領取每月3萬5000元薪資，後經調查局人員跟監，發現之後李、沈等人，均沒有到服務處上班，而是到陳玉臺的鐘錶行上班，他們都辯稱事選舉期間幫忙發傳單，檢察官不採信。

起訴書指稱，潘懷宗、陳玉臺等6人，詐領公費助理薪資行為，違反貪汙治罪條例中，利用職務上機會詐取財物罪，潘、陳在偵查中自白，坦承犯罪，符合減刑規定，並主動繳回犯罪所得，而陳為供出重要關係以及其他正犯的犯罪事證，建請法院依法減輕其刑。

(中時 )