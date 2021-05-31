據大陸海關總署發佈的資料顯示，2020年前3季大陸化妝品出口量為75.25萬噸，出口金額達到31.39億美元，遠超過前兩年數據，同時大陸國貨美妝品牌出海的步伐還在加速。來自第一財經資料中心聯合天貓金妝獎發佈的《2021美妝行業趨勢洞察報告》近日發佈資料顯示，國貨美妝出海增長超過10倍之多，其中更有許多新銳品牌身影，包括完美日記、花西子、花知曉和ZEESEA滋色等。

據界面新聞引述數位經濟智庫高級研究員胡麒牧表示，由於疫情影響，國外部分產業元氣尚未恢復，未來3到5年是大陸國貨品牌進入海外市場的良機，特別是彩妝品牌，認為雖然佈局發達國家充滿挑戰，但成熟的市場、成熟的用戶能夠更快速證明品牌價值和運營能力，如果較早佈局，憑藉產品、營運打入市場將具有先發優勢。

但不同品牌會根據各自的特點選擇進駐的國家、管道等，例如ZEESEA滋色方面表示，除了Amazon等國際電商平台，品牌還入駐日本最大藥妝連鎖店松本清，截至目前，覆蓋松本清門店近2000家。上線一年多時間，在日本管道銷售額達近百億日元。按照計畫，ZEESEA滋色2021年底在日本線下銷售點覆蓋點將達到7000家。

而完美日記將出海重心放在東南亞市場。2020年4月推出了海外官網，設有中文、英語、日語、俄語和泰語等語言，支持美元、新加坡元等幣種支付。

(旺報 )