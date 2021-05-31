新竹市今天新增2例確診病例，都為日前確診的案3440同住家人，而3440家族群聚感染確診病例已達6例，包括父母親與3位家人及1位同事，而新增2例之前都在居家隔離中，因此沒有新增足跡，目前另再匡列2名家人居家隔離，3440案則總計匡列44人隔離。

市長林智堅表示，案8273為9歲男童、案8274為40多歲，女性，都是案3440的同住家人，曾在15日和案3440一同家族聚餐。兩人在案3440確診後，1採為陰性，近日居家期滿後依規定進行採檢，經PCR陽性確診。

案3440因與家人同住透天厝、又曾與家族聚餐，延伸出群聚案，全案匡列接觸者達44人，目前累積確診者為6位，包含案3440的父母、3位家人及1位同事。

衛生局同時指出，今年竹市累計至今日共17名covid-19本土確診個案，1例有萬華茶藝館活動史，2例有金沙酒店活動史，1例台北活動史，1例萬華活動史，1例彰化秀妃養生會館接觸史，另外，萬華茶藝館活動史延伸1例確診， 金沙酒店延伸群聚案6例確診，萬華活動史延伸家庭群聚4例確診。

(中時 )