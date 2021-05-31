民進黨立委范雲今上午出席民進黨團大會，會後接受媒體採訪時表示，這段時間請大家防疫優先，那她的部分不重要，網友聽完范雲言論，怒轟「當初3+11怎麼你就很重要」。

立法院今（31日）召開臨時會議，處理紓困預算修正案，范雲現身接受媒體聯訪時表示，衛福部長陳時中表達過沒有任何立委施壓或關說，一切尊重指揮中心，防疫優先，這段時間都沒有跟陳時中聯絡，另被問及「為何這段時間都沒有更新臉書」時，范雲直言，這段期間大家以防疫優先，一切都已指揮中心說明為主，「我想這段時間壓力很大的人很多，那我的部分並不重要」。

對於范雲的現身和呼籲，批踢踢網友怒批，「她還有臉上鏡頭？呼籲個毛」、「果然跟覺青一個樣，被打臉就說不重要」、「臉皮真厚，自己的錯不重要」、「不重要？沒3+11現在台灣會變成這樣」、「不重要就乖乖躲好，免得像過街老鼠」、「她不想負責，時中說他負責！然後哩」、「害死人不重要？怎麼會有如此惡劣無恥之人」、「臉皮好厚，難怪可以當立委」、「不道歉、不辭職、不要臉」、「當初3+11怎麼你就很重要」。

華航機師染疫衍生諾富特飯店群聚感染事件，釀成台灣防疫大破口，范雲遭指是「元凶」，因范雲曾於4月1日召開機組人員檢疫措施協調會，討論「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性，再自主健康管理9天）調整為「3＋11」。4月15日起就放寬國籍航空機組員返國檢疫措施，沒想到後來造成機師染疫破口，演變成雙北升級為三級警戒，至今仍未解除。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

(中時新聞網)