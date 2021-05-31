疫情爆發，5月房市交易瞬間轉冷，業者形容，整個5月「上半場像夏天、下半場像冬天」，五大房仲5月全台門市交易業績普遍月減一成、年減逾二成，疫情重災區雙北市量縮幅度最大，均超過三至五成。

疫情升溫，讓原本有意購屋的民眾放緩購屋腳步，交易陷入停滯，重創各大房仲業者5月中旬起的門市交易量，根據五大房仲業者自結5月門市交易量顯示，各業者比起4月減少約在7～23%，普遍亦不如去年疫情趨於緩和的去年同期。

雙北市更房市交易緊縮的重災區，永慶房產集團雙北量縮幅度超過三成，中信房屋雙北市減少26%、33%，住商機構雙北市5月下半月更比5月上半月減少五至六成。不過，新竹以南的區域疫情並未失控，市場仍維持相對穩定的交易動能。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，5月房市上半場還在旺季的尾端，5月下半場則直接進入寒冬，民眾配合政策減少外出，屋主也擔心陌生人進入家門，疫情對於房市交易量有顯著的影響，不過政府紓困腳步也相當快速，可以望協助國人渡過難關，也可避免房貸逾放比大幅拉升。

房仲業者表示，尤其雙北市多數社區都禁止帶看，僅多能就先前有意願的客戶經營、基本互動，或如預售換約等無需實體看屋的交易，中信房屋總經理張世宗表示，許多實體作業服務都只能利用線上來進行，惟成效不如預期，線上仍無法取代真實看屋體驗，最終交易簽約仍然受限，在疫情紓緩前，交易量恐仍有衰減的可能。

住商機構企研室資深經理徐佳馨指出，房市受到疫情衝擊，買氣雪崩，等於提前宣布房地合一2.0的衝刺期、逃命潮結束，在降為二級警戒前交易狀況並不樂觀，若疫情拖長，民生經濟受影響大，可能會有一些購屋族因為收入驟減，負擔不起房貸，得忍痛出售，對市場及個人都是衝擊。

(工商 )