疫情延燒，連智邦也中鏢，為掌握近況，中央流行疫情中心苗栗前進指揮所指揮官王必勝執行長也於6日赴智邦科技關心了解防疫工作狀況，智邦科技強調，疫情變化多端，必須採取預防性的防疫措施，跑在病毒前面，才有機會真正杜絕疫情。

針對具體的防疫措施，智邦科技表示，事實上，早在5月份智邦就已全面啟動工廠分區分流措施，也在5月底苗栗疫情擴大前，與醫療院所洽談安排全員篩檢作業。現第一階段的全員快篩作業將會在下週完成，其中，安排全體外籍員工在6月4日、6月7日集中進行篩檢，在篩檢確認陰性後才回復到廠工作，而在第一階段全員篩檢完成後，未來也將持續進行滾動式篩檢，以降低後續風險。

另外，針對外籍員工宿舍管理問題部份，智邦也將採取廠區與宿舍同步分流的作法，也就是以原本工廠分流分區管理編組，套用至外籍員工宿舍分層管理，確認從宿舍到工廠都可以維持一致性管理措施。

智邦指出，防疫工作的重點在於盡全力保護所有員工，因此，智邦除了依照相關政府指引規範外，也採取預防性的防疫措施，並即時進行滾動式調整，更要求內部必須隨時研判接下來可能出現的狀況，提前採取動作因應。

針對近期苗栗疫情狀況，智邦科技除了自身積極推動多項措施外，也希望能建議政府鼓勵企業採取更明確的防疫措施，並且加快應變速度，因為，這不只是單一企業作為與否的問題，而是所有企業必須團結起來，為地方與產業建立一道共同抗疫防線。

智邦強調，事實上，自去年初起，智邦的防疫工作準則，就是要提前採取預防性的防疫措施，面對疫情的變化多端，必須要持續思考接下來可能出現的問題，面對問題，才能真正解決問題，預防性措施所增加的成本，是必須承擔的企業社會責任，只有守住了自己，才能真正守住台灣，也希望所有企業可以團結起來，為地方與產業建立一道共同抗疫防線。

(工商 )