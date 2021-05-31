新北市政府與警政署已替新北警爭取到第二批「新北警察專用疫苗」逾8000劑疫苗，預計6月1日陸續送達，新北市警局已協調各區衛生所將規劃分梯次主動至各單位替所有員警施打。

根據了解，新北警共有7,917名員警，目前已有1,819名同仁施打疫苗，登記有意願施打同仁4,278名，尚有1,820名同仁尚未登記有意願施打疫苗，市警局表示，疫情當前希望所有同仁都能主動願意施打疫苗，市長侯友宜與署長陳家欽已替所有警察同仁爭取到足夠所有同仁施打第一劑疫苗的數量，請同仁放心。新北市警局強調，新北警替所有市民站在第一線，市長與署長就是大家的後盾，新北警替人民的安全努力，市長與署長替所有警察的安全負責。

新北市與警政署已替新北警爭取到第二批「新北警察專用疫苗」逾8000劑疫苗，預計6月1日陸續送達，已協調各區衛生所將規劃分梯次主動至各單位替同仁施打。(新北市警局提供)

近日新北市各分局接連發生狀況後，為避免同仁傷害擴大，市長侯友宜相當重視新北警消醫護人員的安全，特別指示在中央還沒配發疫苗的狀況下，透過各種管道及醫療院所多協助警察施打，昨(30)日有樹林、淡水、三重等分局施打，今(31)日中和與林口分局各施打100劑，另外還特別協助同仁緊急實施快篩超過1900人次、PCR快速檢測超過1500人次。

警消醫護一體，在此疫情期間共同出生入死、團結抗疫，侯友宜非常感激大家的辛勞，特別要求衛生局責成各衛生所與分局配合，派專人到每個分局幫警察施打，並且保證所有外內勤同仁100％施打。

(中時新聞網)