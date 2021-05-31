明德水庫31日下午持續降下大雨，有效補充水庫蓄水。（謝明俊攝）

苗栗縣連續2天降下大雨，31日下午再降大雨，全縣平均累積雨量都超過2百釐米，替縣內3座主要水庫補進不少水源，其中鯉魚潭水庫水位上升至下午5時已超過7米，進水至少5百萬噸。永和山水庫約補進1百20萬噸，明德水庫水位上升近3米，也有百萬噸進帳，進水仍持續增加中，可暫時緩解旱象。

苗栗縣受梅雨帶來鋒面影響，前天及昨日下午都降下大雨，其中鯉魚潭水庫集水範圍的卓蘭、大湖、泰安、三義等鄉鎮，昨日下午再降大雨，雨量最多是三義的145釐米，其次是大湖的139釐米，2天下來累積雨量已破250釐米，對解除旱象有相當助益。預計鯉魚潭水庫可獲千萬噸水量。

永和山水庫水源區的南庄，31日下午再降下84釐米雨量，雨量相當豐沛，但因永和山水庫是依賴田美堰攔水經由大南埔圳輸水進入水庫，大南埔圳因受限渠道大小，輸水量最大值約為6.8CMS（立方公尺／每秒），大南埔圳從30日傍晚開始就已滿載輸水，田美堰水位爆滿，使得部分溪水必須洩洪放流進中港溪中游。

依照田美堰輸水流量計算，估計從30日下午4時至31日下午4時，24小時內已供進永和山水庫80萬噸水量，加上水庫集水範圍頭份及三灣的降雨量都是破百，估計永和山水庫進帳水量超過百萬噸，並將持續1至2天。

至於明德水庫集水區的獅潭地區，31日下午也降下112釐米的大雨，頭屋也有近80釐米，將可繼續補充水庫蓄水量，有效緩解旱象。

(中時 )