彰化縣28日確診的個案中，60多歲男子曾去阿公店消費，甚至在發病後暢玩7縣市，讓醫師看了險昏倒。（圖／彰化縣衛生局提供）

彰化縣今年累計154例本土個案，28日新增的確診個案（案7315）坦承去過北部阿公店消費，於21日發病後，竟又在5/25至5/27前往7個縣市自駕遊，讓醫藥粉專《MedPartner 美的好朋友》看了險昏倒，並直呼去過阿公店還環島，引發網友討論，不少人怒批，三級警戒了，發病還環島，可以重罰嗎？

彰化縣5/28公布的確診個案中，其中一名65歲的男子（案7315）日前才坦承曾在5/12至5/18去過北部某間阿公店消費，昨天再爆，該個案後來又在5/25至5/27自駕去多個縣市旅遊，最後才在台東就醫。

根據彰化衛生局疫調顯示，個案5/12至5/18曾自行開車去北部旅遊，並去過北部某間阿公店消費，個案於5/21發病，後來又在5/25至5/27開車去南投、嘉義、雲林、台南、高雄、屏東和台東等地旅遊，直到5/27在台東就醫採撿確診，Ct值21。

醫藥粉專《MedPartner 美的好朋友》昨轉發該案的疫調結果直呼，真的要昏倒了！去過阿公店還環島旅遊，重點是一開始還隱瞞。貼文引發網友熱烈討論，「發病還要環島？而且不是已經三級？可以重罰嗎？」、「跑這麼廣，疫調要快！途中入住的地方也是很棘手」、「耐不住寂寞的老人真的防疫大破口」、「看到快吐血」。

(中時新聞網)