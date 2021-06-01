針對近來綠營網軍大打高雄接打疫苗比台北快的議題，台北市副市長黃珊珊今表示，大部分疫苗都是分發給各專責病房的醫院第一線人員，台北市各醫院因為開很多專責病房還收治很多重症病人，醫護人員怕副作用還要分流打疫苗，當然會比較慢，高雄又沒有什麼確診案例，到底是要比什麼？

台北市副市長黃珊珊今（1日）在臉書發文表示，實在沒有時間跟人玩口水戰，但今天有人問她為何台北市疫苗打得比高雄慢？她直言，因為大部分疫苗都是分發給各專責病房的醫院第一線人員，台北市各醫院因為開很多專責病房還收治很多重症病人，醫護人員怕副作用還要分流打疫苗，當然會比較慢，高雄又沒有什麼確診案例，到底是要比什麼？

另外，針對快篩議題，黃珊珊稱，這幾天中央都希望地方廣設快篩站，還給予優厚補助款，但是從台北市的經驗看來，快篩是要到最敏感的熱區做才有意義，萬華四個快篩站之前每天約有1200位，但到現在每天約不到600位，主要可能是因為大部分風險高的人都來快篩過（陽性已經超過一千例），也有很多里民因為距離遙遠又不願坐大眾運輸工具來快篩站，所以到快篩站的意願不高，更有人說因為太多快篩陽性的人，不想跟他們一起排隊，種種原因讓固定的快篩站花費大量人力物力，但效果越來越遞減。

黃珊珊指出，所以從另一個角度思考，「那我們到你家附近去吧！今天起我們將成立快篩機動隊，由聯合醫院領軍，我想取個響亮的名字叫作『剝皮寮快篩特攻隊１號』，以後還會有２號、３號，我們的目的是到最需要快篩的熱區，希望能做到居民小規模普篩，找到傳染源，斷絕傳染鏈」。

黃珊珊呼籲，希望有症狀的朋友都可以來快篩，大膽假設自己有可能染疫，早點知道才可以保護自己與家人，她上星期也去快篩和ＰＣＲ檢測，是因為她曾與確診的里長太太一起聊天和拍照，最後都確認為陰性，所以這個故事告訴大家，口罩戴好真的是有用的，「很多快篩陽性或染疫的朋友有些很自責，怕自己拖累長官和同事，可見台灣人有多麼善良，他們都是我們的同胞，我看到很多來快篩的朋友都把行李帶好了，顯然是做好心裡準備把自己關起來，他們為了保護家人與同事，真的是非常偉大的情操」！

(中時新聞網)