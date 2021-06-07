員警獲報1名疑似染疫的民眾在家中死亡，他通報衛生局，對方卻回覆「不到場，不篩檢，一切都給警察、檢察官跟法醫處理」，最後死者的3名家屬也都確診。（翻攝自當事人臉書）

北市信義警分局有員警爆料，北市一名8旬翁在家死亡，疑有新冠肺炎症狀，衛生局卻不到場做行政相驗，警方只好報請檢察官司法相驗，確認死者染疫，痛批衛生局甩鍋。對此北市副市長黃珊珊7日表示，刑事局去年的SOP說這種案子是由檢警來做司法相驗，而衛生局是針對居家隔離及居家檢疫去做匡列，但因此情形太多，因此她已要求不能卸責，衛生局、警察局第一時間都要處理。而警政署也承諾，會對上述離譜個案進行調查。

台北市信義警分局偵查隊一名孫姓員警在臉書發文述說自己親身經歷，表示上週接到通報，轄內有民眾在家中死亡，家屬向他表示，死者年紀大，有慢性疾病，「上週有感冒症狀，剛剛119到場量測體溫有發燒」。家屬透露，他們有聯繫1999轉聯醫要報行政相驗，怎料，聯醫卻回覆他們，因為死者有相關症狀，所以不能報行政相驗，請警察到場處理，走司法相驗，他們不會到場。

孫姓員警表示，隨後他打給北市衛生局疾管課通報案例，並請他們到場，結果衛生局竟也回覆他，「因為死者不是居家檢疫、居家隔離或遭匡列的對象，也不是確診者，所以他們不會到場處理」。孫姓員警忍不住痛批：「是在哈囉，疫情期間的相驗案件SOP是訂好看的嗎？」，放任確診者擴散病毒，「這場疫災我看不到盡頭。」

除了黃珊珊要求衛生局不能卸責，要會同警察第一時間處理，警政署也發出回應，

表示會對上述離譜案例進行調查，並詢問全台各警察機關有關行政相驗與衛生單位連繫處理情形，如有問題會積極協助基層警員反應給衛生機關，未來會更加落實疑似確診個案報驗流程，確保警員人身安全。

(中時新聞網)