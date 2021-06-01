台中市長盧秀燕公開感謝經濟部長王美花，停水加嚴措施暫緩實施，台中維持供5停2，「謝謝部長聆聽地方意見」。（盧金足攝）

台中市原本6月1日起，供5停2還延長限水8小時，受惠連日豪大雨，中部各水庫解渴，市長盧秀燕1日在市政會議，公開感謝經濟部長王美花聆聽地方意見，還親自致電台中市政府表示停水加嚴措施暫緩，盧秀燕為停水時間多次向中央高分貝力爭，老天也幫忙讓水庫挹注水源進賬，希望老天繼續下雨，下得夠下得好。

盧秀燕今日上午9時舉行視訊市政會議，向市民報告原本水情嚴峻，從6月1日起，台中市供5停2限水措施，還要加嚴停水時間延長8小時，幸好這兩天梅雨報到，「老天護佑，德基和鯉魚潭水庫都有進水」。

她也感謝王美花昨日親自致電台中市政府，表示停水加嚴措施暫緩實施，台中維持供5停2，盧秀燕說「謝謝部長聆聽地方意見」。

旱象雖緩解，但盧秀燕也提醒市民，別以為缺水，有時也會引發水患，因為連日來雨勢又大又急，天氣不太穩定，要注意水患問題，水利局已開設災害應變中心因應，提醒市民隨時留意，一有淹水情況，立即通報市府處理。

(中時 )