高雄市長陳其邁7日中午在臉書上貼文指出，今天，經濟部宣布高雄水情從黃燈連跳兩級，恢復為「水情正常」，成為最快水情反轉的城市，這都要感謝所有市民朋友一起配合節水，以及中央、地方所有水利同仁的努力。此文貼出不到1個小時，就吸引上萬網友按讚。

陳其邁在臉書上分享幫高雄找水的心得，他回憶，此前在某次抗旱會議中，對團隊說：「一定要確保大家水龍頭打開有水！」陳表示：「我非常清楚知道，供幾天停幾天是非常不便的事情，所以寧可加大節水的力道，想盡辦法開發新的水資源，無論如何都不能讓高雄轉為供5停2限水的紅燈。」

今年年初以來，陳其邁與水利會長呂文豪、水利局長蔡長展，以及水利署、自來水公司，幾乎每周開會，每天都在監控水情的變化，取水多少、用水多少，都要滴滴計較，目的就是要使灌溉及民生用水取得平衡，保障農民辛苦耕作不受影響。

4月某日，水利局長告訴陳其邁，高屏溪川流量降到只剩下3.8cms，比高雄上一次紅燈限水的4.9cms還少了許多。市府馬上啟動節水措施，加大工業用水節水率，鼓勵民眾自主節水，在市民朋友的配合下，市府省下了超過兩座澄清湖水庫的水量。

陳其邁還在臉書上分享與中央共同開鑿水井的過程，以及多次到高屏溪上游旗山溪、荖濃溪、濁口溪了解水情，並等到今年第1場梅雨鋒面，帶來豐沛雨量，高屏溪川流量回到正常水平，穩定供應大高雄用水，除了可以引水挹注台南的南化水庫，還可以支援台南。

(中時 )