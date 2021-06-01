香港行政長官林鄭月娥今日（1日）出席行政會議前見記者，感謝很多團體及企業響應政府「全城啟動，快打疫苗」運動，大部分公營機構跟隨政府，為已打針員工提供有薪假期，也有個別機構提供獎賞計劃，期望未來可以看到全城啟動。

她強調，最主要是倚靠香港市民願意釋除對疫苗的疑慮，在未來3個月打針，期望秋天特別是9月時，學生可以回校上學，不需要再有大量社交距離措施，讓社會可以恢復常態。

林鄭月娥說，她留意媒體報導，強調政府並不是懲罰市民，而是希望未來抗疫新路向避免「一刀切」，過去商業活動或面授課堂時開時關，帶來不少困擾，特別對學生的精神健康有很大影響，故全城需努力再避免「一刀切」情況。

林鄭表示，若經過全城啟動但未能大幅提升接種率，同時受到新一波疫情來襲，不想再「一刀切」。因有不少市民已打針能夠自我保護，若在學校環境有足夠接種率也有保護，屆時為了令學校繼續面授課堂，要再作取捨，讓已打針的師生可以繼續面授課堂，其他學生則要網上學習。

林鄭月娥強調，當局也設有豁免條件，就是因健康理由不能打針，就不可以強迫他們打針，但要定期病毒檢測，才能去保障機構或處所恢復正常活動。

(中時 )