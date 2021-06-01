梅雨季到來，各單位加強防汛工作，台南在地企業已久工業公司捐贈台南市消防局1輛災情勘查車，6月1日上午於第4救災救護大隊善化分隊前廣場舉行啟用儀式。

因近期新冠肺炎疫情加劇，捐贈儀式僅由第4救災救護大隊大隊長陳博文代表受贈，且與會人員配合簡訊實聯制、戴口罩、量測體溫等防疫措施，希望該部災勘車的啟用，能提升本市水災搶救效能。

已久工業為車用配件專業製造廠，從設計研發、到製造、加工、組裝、成品等等，全都一手包辦。董事長周文三對於地方公益更是不餘遺力，近年來已捐贈3輛救護車供到院前執行緊急救護使用，對於提升台南市政府消防局到院前救護品質幫助甚大。

周文三近來得知善化分隊常需執行麻善大橋、曾文溪橋救溺勤務，急需可拖船艇、搬運器材、涉水性能優越的災勘車，立即連絡車商洽談捐贈事宜，最後選定兼具涉水性能與船艇拖掛功能的皮卡車，並配備有LED警示燈、警報器、拖船勾及無線電等裝備，提升消防水域救援效率。

消防局局長李明峯表示，已久工業周董事長周文三熱心公益，今日捐贈之皮卡災情勘查車，具有各種災害指揮搶救、災情查勘回報、低窪地區搶救等功用，此義舉不但充實本市消防救災能量，更增進了災害搶救之效能，足以為社會標竿、義行典範。

(中時 )