嘉義市警察局少年隊謝姓小隊長今上午駕偵防車北上洽公，卻死於火燒車意外。（第八公路警察大隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國道3號南下270.3公里，今7日中午一輛車不明原因停在路肩起火燃燒，警消獲報趕到時，整輛車已燒毀，駕駛來不及逃生慘死車內，經查發現死者竟是嘉義市警察局少年隊謝姓小隊長，謝小隊長今上午駕偵防車北上洽公，卻離奇死於火燒車意外，同仁既驚訝又難過，事故原因有待進一步調查釐清。

第八公路警察大隊指出，今中午1點14分，獲報國道3號南向270.3公里路肩有火燒車事故，經通報雲林縣消防局古坑分隊前往，緊急封閉外側車道滅火，雖火勢12分鐘就撲滅，但駕駛已明顯死亡，因現場無明顯撞痕，確切起火原因由雲林消防局鑑定研判中，目前初判疑似自撞護欄釀禍。

事後國道警察從車牌查出，事故車是嘉市警察局的偵防車，死者為現年52歲的少年隊謝姓小隊長，得知謝姓小隊長死於火燒車意外，同仁皆難以置信，市警局督察長江建宏說，謝小隊長駕駛的偵防車都有定期保養，之前車輛使用都沒有問題，為何會起火？除雲林消防局火調科，市警局鑑識小組也趕到現場調查。

「謝小隊長沒有及時逃出，令人遺憾」，江建宏說，小隊長有運動習慣，沒聽說身體健康有什麼問題，其因公死亡生後留下1子3女，且年紀最小才16歲，市警局會全力協助家屬料理後事。

謝姓小隊長從警33年，曾在嘉義縣擔任多年刑警，之後轉調嘉義市婦幼隊，近期才調少年隊支援，今駕偵防車外出卻意外身亡，讓同仁相當不解。

(中時 )