IKKA-KY(2250)5月合併營收為2.92億元，年成長27％；前5月合併營收為15.6億元，年成長19％。由於5月為日本傳統的黃金周，工作天數少了1/3，再加上中國大陸5月1日勞動假期，5月通常是日本的公司營運低檔的常態，預估6月出貨將會比5月大幅成長。

IKKA-KY自5月31日掛牌以來，於蜜月期繳出股價亮麗成績單，6月4日收盤價逼近200元大關，日本豐田公司(TOYOTA)股價因應今年汽車銷售亮眼表現，在日本東京證交所股價也持續攀上高點。雖日本看似在電動車市場起步較晚，但新能源車：包含油電混合(HEV)、充電式(PEV)、氫能源(FCV)等市場，日本早已深耕許久，且擁有堅強技術實力，夾帶這些技術底蘊，TOYOTA也在純電電動車(BEV)急起直追，近二個月不斷釋放新型電動車訊息，企圖電動車市場搶下一片天。

近期美國TESLA因煞車問題進行車輛召回，而日本車廠一直給消費者安全、零瑕疵印象，IKKA-KY主力銷售對象正是日本車廠，顯示其產品品質有一定水準，加上日本車廠營運持續攀升，以及下半年汽車銷售旺季的來臨，IKKA-KY營運可期。

(時報資訊)