全台三級警戒，台南市公、私立幼兒園停課也延長至6月14日，許多民代紛紛接到家長陳情退費問題。台南市議長郭信良1日呼籲市府，雖然教育部已公布6月先不向家長收取每月繳交的代收代辦費，但復課後究竟應如何辦理5月退費及6月收費，應該好好斟酌。教育局回應說，已向教育部反映應統一訂定私幼停課後的退費機制，對造成損失的園方也請中央納入紓困方案補貼。

郭信良指出，教育部5月28日公布，私立幼兒園家長收費部分，6月停止到園上課期間，先不收取每月代收代辦費，復課後再依照幼兒實際上課日數比例收費。至於5月退費部分，依據台南市公告的收退費辦法，就讀公幼、準公共及私幼者，強制停課日數連續達7日（含假日）以上者，按當月未就讀日數比例退還點心費、午餐費、交通費，其餘項目不予退費。

郭信良表示，私立幼兒園收費項目中，佔每月月費最大比例的是雜費，材料費、活動費等代收代辦費用並不多，然而退費卻僅有代收代辦費按就讀日數比例退費，對家長的幫助不大，希望市府能再考慮如何從優退費，減輕家長負擔。

郭信良強調，此次因防疫造成長期停課，對家長及私立幼兒園的營運都造成很大的影響，但為扶助私立幼兒園，停課期間的營運短收已將納入行政院紓困4.0方案爭取特別預算；至於家長的部分，呼籲市府考量情況特殊，能退還部分雜費，全體一同共度難關。

教育局指出，由於各私立幼兒園收費方式並不相同，譬如雜費，有的按月繳交，有的以學期繳費；站在家長的立場，月繳的費用無論項目為何皆應全數暫停收費，直至復課後再依比例計算才合理。針對家長和議會的意見，教育局會再次向中央建議，希望月費能全數緩收至復課後，並依實際上課比例繳費。

教育局還說，針對私幼因家長減繳費用導致的營運損失，教育部也行文明確表示，針對延長停課期間，因家長減繳費用，衍生的營運收入較去年同期衰退者，已納入行政院紓困方案中，目前也同步研議相關執行作業中。一旦相關補貼的執行細節公布後，教育局會立即通知各私立幼兒園提出申請。

(中時 )