全台三級警戒延長，因應學生停課不停學的家用寬頻申裝需求，TBC台灣寬頻通訊跟進大豐電，搶攻全台停課及家長在宅照護延伸的寬頻商機，同步推出短期半年合約，滿足這波因為疫情得在家自學的短期網路申裝潮。

TBC表示，目前疫情雖然以雙北較為緊張，但防疫的需求全台灣都是一樣的，我們會做好準備幫助有需要的消費者，尤其是學生族群對於線上學習的需求刻不容緩。

TBC同時宣布，旗下5家有線電視業者，包括南桃園、北視、信和、吉元及群健有線電視，將聯合捐贈合計2000萬元的防疫經費，協助所屬經營區的地方政府機關，用來應對疫情所需，加強力道挹注人力、物力和添購防疫物資等，並支持前線最辛苦的醫護人員，給他們最大的奧援，為他們加油打氣。

TBC在5月初已經升級各項防疫措施，也將工程人力做好調整，因應疫情升溫，以及近期民眾對有線電視和寬頻服務的急需。TBC表示，有線電視是在地企業一份子，希望透過捐贈防疫經費，力挺地方政府與醫護人員，合力圍堵疫情擴散，也為全民抗疫注入溫暖力量，一起用行動幫助台灣挺過疫情難關。

(中時 )