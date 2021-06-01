日本新冠疫苗接種率雖還蠻低的，但已漸漸增加，讓市場重燃景氣復甦信心，也讓1日的日股早盤跌幅不至於進一步擴大。日經指數早盤收28,693.97，下跌166.11點或0.58%。東證指數則收1,917.17點，下跌5.81點或0.3%。

三井住友DS資產管理認為，美國本周要公布的數個經濟數據，都可以確定美國目前經濟成長力道如何。

最新的美國採購經理人指數（PMI）將於美國時間1日發布，還有4日也要公布非農就業數據。目前，就業值普遍預測為65萬，但在4月意外只有26.6萬，故市場也在等待官方數字。

日經中，鋼鐵族群領跌，JFE控股跌2.81%，日本製鐵跌2.38%。

日本野村證券調整重工業者投評後，IHI漲3.61%。至於被野村調高目標價的三菱重工，則漲2.29%。

瑞薩電子漲2.6%，該車用晶片製造商表示，在3月曾遭火吻的日本境內晶片廠，將在6月中旬左右恢復滿載。

豐田汽車漲1.72%，在東證前30名中漲幅最大，其次是村田製作所漲1.22%。至於表現不佳的是武田製藥，下跌 1.72%，其次是人力銀行Recruit控股，也跌1.66%。

(時報資訊)