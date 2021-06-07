測試大廠京元電子(2449)爆發移工群聚感染，迄今已有逾150人確診。公司表示，約2100名移工自4日晚間起停班、按指揮中心規畫預計停班14天，昨晚復工後各部門及產線緊急調度本國員工因應，部分產線降載運作，對營運衝擊程度尚待精算。

而同樣位於苗栗的封測廠超豐(2441)亦遭波及，經緊急對所有員工進行快篩後，目前有11名移工確診。據了解，超豐在此次疫情爆發前，即已採取分流、分廠、分班運作，目前營運未受影響、產能持續滿載。

受染疫風暴影響，京元電股價近日持續走跌，今（7）日開低後下跌3.6％至40.2元，隨後跌勢收斂至約1％，10點半過後更翻紅。超豐股價3日觸及75.6元高點後亦連日走跌，今日開低下跌3.25％至68.5元，早盤維持近1.5％跌幅，隨後也小幅翻紅，在封測族群中表現仍偏弱。

京元電染疫風暴擴大，公司自4日晚班起停工48小時徹底清潔消毒，由於指揮中心6日指示所有移工停止上班居家隔離。由於京元電移工約占公司人力達約3成，公司緊急調度本國員工因應，部分產線降載因應，復工規模較原先預期小。

京元電原先預期，停工48小時初估影響6月營收及產量4～6％，惟目前移工停班時間拉長，需待政府單位更明確指示，才能進行後續影響評估。不過，目前訂單狀況及客戶態度沒有明顯變化，回應持續正面。投顧法人初估，京元電6月營收恐降至20億元上下。

至於超豐部分，據了解最初的確診移工為培訓人員、尚未正式進入產線，公司對此除強化消毒、分流、個別用餐等既有防疫措施，並緊急對全體員工進行快篩，預計今日可全面完成。超豐表示，目前營運未受影響、產能仍持續滿載，後續仍將持續觀察、並謹慎因應。

投顧法人指出，IC設計廠為分散風險，通常均有2個以上的合作封測廠，由於供應鏈認證耗時長，預期可能影響訂單調配、但不至於大幅轉單，矽格、南茂、日月光投控為可能受惠者，但上述廠商目前既有業務產能亦逼近滿載，因此受惠程度預期不大。

(時報資訊)