6月1日，滬港ETF互通開通儀式在上海證券交易所（上交所）和香港交易所（港交所）同步舉行，滬港兩地各有一檔ETF產品在兩地上市交易。
華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF是首檔上交所滬港互通產品，對應互通產品南方東英華泰柏瑞中證光伏產業ETF同日於港交所上市，標誌著上海與香港ETF市場互通機制正式啟動。
華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF聚焦於在港上市的科技龍頭，主要是透過投資於在港上市的標的ETF來實現對恒生科技指數的追蹤，為滬市投資者開闢了一條低門檻、高效率的新型跨境投資通道。
上述基金的投資者無需開通港股帳戶，支援T＋0內買賣交易，且主要投資標的是全球規模最大的港交所ETF——南方東英恒生科技ETF，從而有利於控制跟蹤誤差。
南方東英華泰柏瑞中證光伏產業ETF跟蹤中證光伏產業指數，成分股50檔，覆蓋光伏全產業鏈，其投資的主ETF於2020年12月成立，首募規模為17億人民幣，不到十個交易日基金規模已達百億人民幣。
(旺報 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。