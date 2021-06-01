6月1日，滬港ETF互通開通儀式在上海證券交易所（上交所）和香港交易所（港交所）同步舉行，滬港兩地各有一檔ETF產品在兩地上市交易。

華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF是首檔上交所滬港互通產品，對應互通產品南方東英華泰柏瑞中證光伏產業ETF同日於港交所上市，標誌著上海與香港ETF市場互通機制正式啟動。

華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF聚焦於在港上市的科技龍頭，主要是透過投資於在港上市的標的ETF來實現對恒生科技指數的追蹤，為滬市投資者開闢了一條低門檻、高效率的新型跨境投資通道。

上述基金的投資者無需開通港股帳戶，支援T＋0內買賣交易，且主要投資標的是全球規模最大的港交所ETF——南方東英恒生科技ETF，從而有利於控制跟蹤誤差。

南方東英華泰柏瑞中證光伏產業ETF跟蹤中證光伏產業指數，成分股50檔，覆蓋光伏全產業鏈，其投資的主ETF於2020年12月成立，首募規模為17億人民幣，不到十個交易日基金規模已達百億人民幣。

(旺報 )