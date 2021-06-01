外縣市的遊客昨天前往秀林鄉三棧溪戲水，縣府秘書長張逸華鄭重呼籲外地遊客，全台已進入三級警戒，希望大家能夠在自己的縣市做好防疫，盡量減少到其他縣市。（羅亦晽翻攝）

案8625足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案8625家族群聚圖。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案8765足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案8765家族群聚圖。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案8863足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

本土疫情蔓延，花蓮縣今增3例確診，2例為家族群聚，分別為光復汽修工案及台北仁愛醫院案，另1例則為在台北工作的營造商，因公返鄉後確診。另外，昨天仍有外縣市的遊客前往秀林鄉三棧溪戲水，警方獲報前往立即取締開罰，花蓮縣政府再度呼籲各縣市的遊客，此時此刻應減少外出，待在自己家中做好防疫。

衛生局長朱家祥今下午3點在線上疫情記者會說明，案8765主要為光復汽修工家群聚案，Ct值為21，是案5890的大女兒，光復汽修工案3464上月20日確診後，他的妻子、個案的妹妹案4329於22日確診，照顧長期臥床的父親工作就由她接手，不過她在案3464確診後就已進行居家隔離，期間都沒出門，30日傍晚在居家關懷時自述身體不適，公衛人員隨即安排前往醫院快篩後確診；其家族目前已有4人染疫。

案8625為70多歲男性，Ct值為27.1，上月15至17日和妻子案3871前往台北仁愛醫院後，妻子20日出現症狀，採檢確診，他也被匡列隔離，22日PCR篩檢雖呈陰性，不過30日居家關懷時，自述自己體溫37.5度，有出現發燒現象，且26日發現自己胃口不佳，30日在公衛人員安排下，下午到醫院篩檢後確診。

案8863為一名30多歲男性營造業者，Ct值為21.1，上月27日全天在台北南港機廠辦公室，期間也到台北轉運站間取物，28日白天則是在南港機廠，期間會前往永和豆漿昆陽店與7-11昆陽門市採買食物，傍晚又到台北轉運站京站取貨。29日上午在南港機廠工作告一段落後，下午1點05分在松山火車站搭乘台鐵426車次太魯閣號抵達花蓮火車站後直接返家，30日從家裡開車前往台東，途中經過7-11關山門市買涼水後，就前往海端鄉工務所洽公，晚上回到花蓮，並到食七碳烤買便當，據個案自述，當時有咳嗽症狀，31日前往花蓮市衛生所快篩，結果呈陽性，隨後就前往花蓮醫院進行PCR篩檢確診。

朱家祥說，案8863接觸的人比較多，目前已匡列2名家人及5名同事。

花蓮縣內迄今有35例確診個案，居家隔離目前共92人，解除隔離則是146位，警方昨天取締函送採處件數共19件，17件是未配戴口罩，2件則是違反公共管治，分別為基隆與新北汐止遊客前往秀林鄉三棧溪戲水的案件。

縣府秘書長張逸華補充，秀林鄉日前已公告三棧溪不得逗留戲水，警方獲報立即予以裁罰，再次鄭重呼籲外地遊客，全台已進入三級警戒，希望大家能夠在自己的縣市做好防疫，盡量減少到其他縣市，「減緩疫情是每個人的道義責任」。

(中時 )